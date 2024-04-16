ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Санду рассказала, когда может состояться референдум о вступлении Молдовы в ЕС

Молдова, Вторник 16 апреля 2024 16:26
UA EN RU
Санду рассказала, когда может состояться референдум о вступлении Молдовы в ЕС Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз является конституционным и может состояться 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Молдовы Майи Санду.

"Конституционный суд принял решение - референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет задавать вопросы: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?", - написала Санду.

Ранее Конституционный суд Молдовы одобрил внесение в Конституцию положений о евроинтеграции и проведении соответствующего референдума.

"Нам нужно единство, нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы вместе мы гарантировали мир и благополучие молдаван. Объединившись за Европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели - чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране", - подчеркнула президент Молдовы.

Референдум в Молдове

Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

24 декабря 2023 года Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.

Парламент на заседании 28 декабря разрешил проводить республиканские референдумы в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Вступление в ЕС
NEWS
Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу
Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок