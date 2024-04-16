Санду рассказала, когда может состояться референдум о вступлении Молдовы в ЕС
Референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз является конституционным и может состояться 20 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Молдовы Майи Санду.
"Конституционный суд принял решение - референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет задавать вопросы: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?", - написала Санду.
Ранее Конституционный суд Молдовы одобрил внесение в Конституцию положений о евроинтеграции и проведении соответствующего референдума.
"Нам нужно единство, нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы вместе мы гарантировали мир и благополучие молдаван. Объединившись за Европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели - чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране", - подчеркнула президент Молдовы.
Референдум в Молдове
Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.
24 декабря 2023 года Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.
Парламент на заседании 28 декабря разрешил проводить республиканские референдумы в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.
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