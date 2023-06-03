ЕС не намерен ограничивать въезд для мужчин из Украины

"Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под зонтиком Директивы о временной защите (Temporary Protection Directive, - ред.). Поэтому мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС", - заявила она.

При этом еврокомиссар добавила, что ЕС не будет высылать никого против его воли.

Отметим, что в Украине мужчины призывного возраста не могут выехать за границу во время действия военного положения. Однако действуют определенные исключения для некоторых категорий граждан.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства.

Помимо этого на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) опубликованы актуальные правила пересечения границы волонтерами и водителями, которые везут груз и пользуются системой "Шлях".

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