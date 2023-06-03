ЄС не має наміру обмежувати в'їзд для чоловіків з України

"Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під парасолькою Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive, - ред.). Тому ми не будемо зупиняти українців, які в'їжджають до ЄС", - заявила вона.

При цьому єврокомісар додала, що ЄС не буде висилати нікого проти його волі.

Зазначимо, що в Україні чоловіки призовного віку не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Проте діють певні винятки деяких категорій громадян.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що в Україні готують законопроект про покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

Крім цього на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) опубліковано актуальні правила перетину кордону волонтерами та водіями, які везуть вантаж та користуються системою "Шлях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.