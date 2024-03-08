RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС намерен открыть морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу в воскресенье

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, морского коридора для доставки гуманитарной помощи из Кипра в Сектор Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arab News.

"Мы очень близки к открытию этого коридора, надеюсь, в это воскресенье", - заявила она. 

Первая пилотная операция будет запущена в пятницу, заявила глава Еврокомиссии.

"Кипр скоро соберет высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить, как мы можем ускорить создание этого морского маршрута для поддержки тех, кто в ней нуждается, в дополнение к наземным и воздушным маршрутам, в том числе из Египта и Иордании", - добавила она.

Европейская комиссия также опубликовала совместное заявление с Кипром, ОАЭ, Соединенными Штатами и Великобританией, "одобряющее активацию" морского коридора для доставки помощи в Сектор Газа.

"Доставка гуманитарной помощи непосредственно в Газу по морю будет сложной, и наши страны продолжат оценивать и корректировать свои усилия, чтобы обеспечить максимально эффективную доставку помощи", - говорится в заявлении.

Ситуация в Секторе Газа

Боевики ХАМАС атаковали Израиль с Сектора Газа 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Израиль и боевики ХАМАСа близки к прекращению огня.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Газе.

При этом СМИ сообщают, что президент США Джо Байден объявит 8 марта о постройке американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор ГазаЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен