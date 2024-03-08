ЕС намерен открыть морской коридор для гуманитарной помощи из Кипра в Газу в воскресенье

"Мы очень близки к открытию этого коридора, надеюсь, в это воскресенье", - заявила она.

Первая пилотная операция будет запущена в пятницу, заявила глава Еврокомиссии.

"Кипр скоро соберет высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить, как мы можем ускорить создание этого морского маршрута для поддержки тех, кто в ней нуждается, в дополнение к наземным и воздушным маршрутам, в том числе из Египта и Иордании", - добавила она.

Европейская комиссия также опубликовала совместное заявление с Кипром, ОАЭ, Соединенными Штатами и Великобританией, "одобряющее активацию" морского коридора для доставки помощи в Сектор Газа.

"Доставка гуманитарной помощи непосредственно в Газу по морю будет сложной, и наши страны продолжат оценивать и корректировать свои усилия, чтобы обеспечить максимально эффективную доставку помощи", - говорится в заявлении.

Ситуация в Секторе Газа

Боевики ХАМАС атаковали Израиль с Сектора Газа 7 октября 2023 года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, в конце октября и которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Израиль и боевики ХАМАСа близки к прекращению огня.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Газе.

При этом СМИ сообщают, что президент США Джо Байден объявит 8 марта о постройке американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

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