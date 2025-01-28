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ЕС может изменить условия льготной торговли с Украиной, - СМИ

Вторник 28 января 2025 13:28
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ЕС может изменить условия льготной торговли с Украиной, - СМИ Иллюстративное фото: ЕС может изменить условия льготной торговли с Украиной (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейском союзе (ЕС) ведут технические переговоры относительно новых условий льготной торговли для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как пишет издание, Европейская комиссия якобы не планирует продлевать особый льготный режим торговли с Украиной 5 июня, который был введен в 2022-м для поддержки экономики страны. В то же время речь не идет о возвращении к режиму торговли, который существовал до полномасштабного вторжения.

Среди вариантов рассматривают договоренность в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которая могла бы предусматривать установление квот на отдельные виды агропродукции и дополнительные предохранители. Это, в свою очередь, могло бы поспособствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС.

"Большинство министров сельского хозяйства высказываются в пользу более стабильного соглашения DCFTA, чем продолжение нынешнего режима... Предпочтение отдают тому, чтобы двигаться в направлении DCFTA, где будут определены новые объемы экспорта и импорта", - заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Гансен.

Также RMF FM добавляет, что Европейская комиссия уже начала переговоры с Украиной по этому вопросу, но пока только на техническом уровне. Основные же переговоры могут начаться в ближайшее время.

Неназванный собеседник издания добавил, что в будущем торговые меры поддержки Украины будут скромнее, а объемы импорта в ЕС уменьшатся из-за изменений в руководстве Еврокомиссии.

Напомним, в мае 2024-го Совет Европейского союза (ЕС) поддержал продление льготной торговли с Украиной до 5 июня 2025-го. В отличие от аналогичных решений двух предыдущих лет, учитывая протесты фермеров, беспошлинную торговлю продлили с предохранителями для ряда групп товаров.

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