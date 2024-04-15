ЕС должен помочь Украине с децентрализованной генерацией электроэнергии, - Бельгия

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты с марта усилили обстрелы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этого по всей стране наблюдались перебои с электроснабжением.

В частности, 11 апреля враг своим ударом уничтожил Трипольскую ТЭС, которая находится в Киевской области. Она была мощнейшей электростанцией в регионе, а также крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Из-за такой атаки "Центрэнерго" потеряло всю свою генерацию.

Более детально об ударе по ТЭС - в материале РБК-Украина.

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