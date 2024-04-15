ЄС має допомогти Україні з децентралізованою генерацією електроенергії, - Бельгія

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти з березня посилили обстріли України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це по всій країні спостерігалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, 11 квітня ворог своїм ударом знищив Трипільську ТЕС, що у Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією у регіоні, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через таку атаку "Центренерго" втратило всю свою генерацію.

Більш детально про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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