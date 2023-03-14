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ЕС купит радар для Молдовы из-за летающих над страной российских ракет, - СМИ

Фото: ЕС купит радар для Молдовы из-за летающих над страной российских ракет (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз планирует выделить новый пакет оружия для Молдовы, в рамках которого впервые будет приобретен радар дальнего обнаружения для республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Отмечается, что большинство суммы будет израсходовано на приобретение наземного радара дальнего обнаружения. Остальные средства предназначены для закупки военных автомобилей, инженерной техники, коммуникационного оборудования и программного обеспечения для защиты от хакерских атак.

Деньги будут выделены из Европейского фонда мира, переориентированного после начала вторжения РФ в Украину. Решение о выделении средств Молдове будет согласовано в конце марта или начале апреля.

Молдова в 2022 году получила из Европейского фонда мира около 40 млн. евро в поддержку вооруженных сил и сил безопасности страны. Недавно глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявлял, что правительство рассчитывает на помощь ЕС в обновлении противовоздушной обороны страны.

Напомним, 16 февраля в Молдове обнаружили обломки ракеты у границы с Украиной после очередной массированной атаки россиян. Это был уже четвертый случай.

Кроме того, 10 февраля во время российской атаки на Украину одна из вражеских ракет пролетела над территорией Молдовы.

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