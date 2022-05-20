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ЄС вивчає варіанти передачі заморожених активів росіян на відновлення України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Європейський союз вивчає способи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відновлення України після війни. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих способів використання заморожених активів олігархів для відновлення України. Я думаю, що Росія також повинна внести свій внесок", - додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ідея передачі заморожених російських активів для фінансування відновлення України активно обговорює в G7 і Євросоюзі. Він повідомив, що політично відкритий для ідеї конфіскації валютних резервів російського центрального банку.

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