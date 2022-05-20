ЕС изучает варианты передачи замороженных активов россиян на восстановление Украины

Европейский союз изучает способы использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", - добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе. Он сообщил, что политически открыт для идеи конфискации валютных резервов российского центрального банка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.