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ЕС изучает варианты передачи замороженных активов россиян на восстановление Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Европейский союз изучает способы использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных способов использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад", - добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что идея передачи замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины активно обсуждает в G7 и Евросоюзе. Он сообщил, что политически открыт для идеи конфискации валютных резервов российского центрального банка.

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