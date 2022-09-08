Коли ЄС позбудеться залежності від енергоресурсів Росії: відповідь голови Єврокомісії

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференція .

"Я глибоко переконана, що ми переможемо, і що ми сильніші. Вже зараз Норвегія поставляє набагато більше газу в Європейський Союз, ніж Росія. На початку війни з усього імпортованого газу 40% припадало на російський газ. Це тривало багато років. Сьогодні тільки 9 відсотків – це російський газ, і це показує, що через шість-сім місяців ми повністю позбудемося залежності від російських викопних енергоресурсів", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС вже повністю зупинив імпорт російського вугілля, послідовно зменшує імпорт російської нафти, диверсифікували шляхи поставок газу. Всі ці заходи допоможуть з упевненістю пройти наступну зиму.