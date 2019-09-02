За 5 років ЄС допоміг Україні більше, ніж за всю історію, - Могеріні

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Могеріні стверджує, що Україні вдалося уникнути колапсу через допомогу від ЄС

Європейський союз за 5 років надав Україні найбільший пакет допомоги за всю історію його існування, завдяки чого країні вдалося уникнути колапсу економіки. Про це в понеділок, 2 вересня, під час виступу в Брюсселі заявила високий представник ЄС Федеріка Могеріні, передає РБК-Україна.

Могеріні стверджує, що допомога від ЄС допомогла Україні уникнути колапсу економіки і активно розвиватися протягом п'яти років з початку кризи.

"Протягом п'яти років, що пройшли (з початку кризи), ми надали Україні найбільший пакет допомоги за всю історію Європейського Союзу. Завдяки цьому країна не зазнала колапсу. Вона змогла просуватися вперед і намагається вийти з цієї кризи вже на новій основі. Незважаючи на виклики, які залишаються, Україна сьогодні набагато сильніше, ніж раніше. Я пам'ятаю 2014 - драматичний рік, коли все це почалося", - заявила вона під час виступу, розміщеного на відеопорталі Євросоюзу EbS.

За її словами, криза в Україні ще не закінчена, але за 5 років країна пройшла "довгий шлях" до стійкості.

"Криза в Україні все ще не завершена, але протягом цих п'яти років Україна пройшла дуже довгий шлях. Сьогодні вона є набагато більш стійкою державою, ніж 5 років тому. Наша робота з Україною мала дуже потужний компонент безпеки, але ми також активно інвестували в розвиток людського потенціалу країни. Ми допомагали створювати робочі місця, будувати і відновлювати інфраструктуру, ми лібералізували доступ в Європейський Союз, інвестували в обміни між нашими людьми і між нашими університетами", - зазначила представник ЄС.

Могеріні додала, що за останні 5 років роботи Європейської служби зовнішніх дій, Євросоюз змінив підходи до врегулювання зовнішньополітичних проблем, змістивши центр уваги з реагування на кризи на запобігання їх виникнення, на подолання довгострокових наслідків таких криз та сприяння позитивному розвитку.

Нагадаємо, раніше Могіріни заявляла, що введення Європейським союзом санкцій щодо Росії зміг обмежити її активність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський банк реконструкції і розвитку виділив Україні 400 млн євро на розвиток "Укренерго" та міський транспорт. Зокрема, Полтава отримає 40 екологічних тролейбусів.