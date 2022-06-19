Поставки сучасної зброї ЗСУ підвищують шанси на звільнення України, - Генсек НАТО

"Ми повинні бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо наші витрати високі, не тільки на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування",-підкреслив Столтенберг.

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді в кінці цього місяця буде узгоджений пакет допомоги для України, який допоможе країні перейти від старої зброї радянських часів до стандартного спорядження НАТО.