Поставки сучасної зброї ЗСУ підвищують шанси на звільнення України, - Генсек НАТО
Постачання сучасної зброї Україні підвищить шанси Збройних сил країни на якнайшвидше звільнення окупованих російськими військами територій.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми повинні бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну. Навіть якщо наші витрати високі, не тільки на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування",-підкреслив Столтенберг.
Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді в кінці цього місяця буде узгоджений пакет допомоги для України, який допоможе країні перейти від старої зброї радянських часів до стандартного спорядження НАТО.
Зазначимо, на думку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України.
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