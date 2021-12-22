ЄС не має можливостей для введення санкцій проти Росії у сфері газу, - прем'єр Італії

"Сьогодні ми маємо лише деякі фактори економічного стримування. Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь - ні", - сказав Драгі.

За його словами ЄС має зараз зберігати статус діалогу з російським президентом Путіним, який нібито заявляє, що "хоче залишатися у стані переговорів".

"У них (переговорах - ред.) розвиток подій, можливо, не призведе до успіху. Незворотні рішення все ще можливі", - додав Драгі.