ЕС и США работают над усилением санкций и противодействия "теневому флоту" РФ, - Макрон

Он выразил надежду на то, что войну удастся завершить до 2027 года. По его словам, последние месяцы "были обозначены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами".

Макрон отметил, что ключевое значение имеет объединение ЕС с США и ключевыми партнерами для продолжения давления на РФ.

Французский лидер добавил, что решение о введении санкций против нефтяных гигантов России является "поворотным моментом". По его мнению, он "начнет давать свои плоды одновременно с усилением наших действий против российского "теневого флота", который финансирует более трети российских военных действий".

Макрон убежден, что в будущем должно продолжаться давление и диалог в сотрудничестве с США.

"Со своей стороны, я по-прежнему решительно настроен достичь этого мира. Я считаю, что нужно продолжать усиливать давление, как мы это делаем с помощью санкций и борьбы с "теневым флотом"",- заявил президент Франции.