ЕС и НАТО пора возглавить представителям Восточной Европы, - премьер Эстонии

Такие слова Каллас прозвучали как послание коллегам-лидерам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 23 марта.

"Мы являемся членами НАТО и Европейского союза уже 19 лет... Есть ли у нас люди… хуже, чем "старые" европейцы? Или мы еще не там? Я думаю, что ответ таков: нет, на самом деле у нас очень хорошие люди", - отметила она.

Также премьер Эстонии добавила, что "мы должны быть в центре внимания в поисках лучших вакансий".

"Мы зарекомендовали себя в обеих этих организациях", - подчеркивает Каллас.

Добавим, как ожидается, во время саммита лидеров ЕС будет одобрен предложенный Эстонией первый в своем роде план совместных закупок боеприпасов для Украины при одновременном развитии оборонного производства в Европе.