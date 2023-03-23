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ЄС і НАТО час очолити представникам Східної Європи, - прем'єр Естонії

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (twitter.com/kajakallas)
Автор: Володимир Костирін

Представники країн Східної Європи мають претендувати на керівні посади у Європейському Союзі та НАТО під час наступних виборів, вважає прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави естонського уряду Politico.

Такі слова Каллас прозвучали як послання колегам-лідерам перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі у четвер, 23 березня.

"Ми є членами НАТО та Європейського союзу вже 19 років... Чи є у нас люди… гірші, ніж "старі" європейці? Чи ми ще не там? Я думаю, що відповідь така: ні, насправді у нас дуже хороші люди", - зазначила вона.

Також прем'єр Естонії додала, що "ми маємо бути в центрі уваги у пошуках кращих вакансій".

"Ми зарекомендували себе в обох цих організаціях", - зауважує Каллас.

Додамо, як очікується, під час саміту лідерів ЄС буде схвалено запропонований Естонією перший у своєму роді план спільних закупівель боєприпасів для України за одночасного розвитку оборонного виробництва в Європі.

Раніше глава уряду Естонії Кая Каллас закликала НАТО готуватися до тривалої війни Росії проти України.

Нагадаємо, що преса називає Каллас однією з можливих претенденток на місце генсека НАТО, оскільки повноваження чинного керівника Альянсу Йєнса Столтенберга закінчуються восени 2023 року.

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