Кто вместо Столтенберга? NYT назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО
На место генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга могут претендовать как минимум пять кандидатов. Полномочия действующего генсека истекают осенью 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Кандидат Вашингтона
В США хотели бы видеть следующим генсеком НАТО Христю Фриланд. Она сейчас занимает пост заместителя премьер-министра Канады.
У Фриланд, кстати, есть украинские корни. И ее кандидатура, как пишет издание, имеет много преимуществ. В частности она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками; она руководила сложными министерствами; умеет проводить пресс-конференции и другие публичные выступления; и она станет первой женщиной и первой канадкой, руководящей НАТО.
Кандидаты ЕС
Европейский Союз еще не определился, кого именно поддерживать на должность генсека. По данным New York Times, там рассматривают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой и бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
Кандидат Британии
Здесь на роль генсека НАТО предлагают министра обороны Бена Уоллеса. В частности, он остается в должности министра в третьем подряд кабинете министров. Это объясняется не только обеспечением стабильной поддержки Украины, но и чтобы увеличить свои шансы на должность в НАТО. Сам Уоллес, как пишет издание, отказался бороться за пост премьер-министра Британии. Британия продолжает оставаться в НАТО, несмотря на выход из ЕС.
Столтенберг
Так, один из собеседников New York Times в НАТО предположил, что не следует списывать со счетов и самого Столтенберга. По его словам, у всех кандидатов есть некоторые нюансы, поэтому не исключено, что страны-члены могут согласиться продлить срок полномочий Столтенберга еще на год.
Напомним, что действующий Йенс Столтенберг возглавляет Альянс еще с 2014 года, осенью этого года он должен был уйти с этого поста, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) на фоне полномасштабной войны в Украине.
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