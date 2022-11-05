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Кто вместо Столтенберга? NYT назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО

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Европа, Суббота 05 ноября 2022 11:04
Кто вместо Столтенберга? NYT назвало возможных кандидатов на пост генсека НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На место генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга могут претендовать как минимум пять кандидатов. Полномочия действующего генсека истекают осенью 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Кандидат Вашингтона

В США хотели бы видеть следующим генсеком НАТО Христю Фриланд. Она сейчас занимает пост заместителя премьер-министра Канады.

У Фриланд, кстати, есть украинские корни. И ее кандидатура, как пишет издание, имеет много преимуществ. В частности она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками; она руководила сложными министерствами; умеет проводить пресс-конференции и другие публичные выступления; и она станет первой женщиной и первой канадкой, руководящей НАТО.

Кандидаты ЕС

Европейский Союз еще не определился, кого именно поддерживать на должность генсека. По данным New York Times, там рассматривают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой и бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

Кандидат Британии

Здесь на роль генсека НАТО предлагают министра обороны Бена Уоллеса. В частности, он остается в должности министра в третьем подряд кабинете министров. Это объясняется не только обеспечением стабильной поддержки Украины, но и чтобы увеличить свои шансы на должность в НАТО. Сам Уоллес, как пишет издание, отказался бороться за пост премьер-министра Британии. Британия продолжает оставаться в НАТО, несмотря на выход из ЕС.

Столтенберг

Так, один из собеседников New York Times в НАТО предположил, что не следует списывать со счетов и самого Столтенберга. По его словам, у всех кандидатов есть некоторые нюансы, поэтому не исключено, что страны-члены могут согласиться продлить срок полномочий Столтенберга еще на год.

Напомним, что действующий Йенс Столтенберг возглавляет Альянс еще с 2014 года, осенью этого года он должен был уйти с этого поста, но его полномочия продлили еще на год (до 30 сентября 2023 года) на фоне полномасштабной войны в Украине.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Евросоюз Йенс Столтенберг
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