ЕС хочет принять специальный закон о бессрочной блокировке росактивов, - FT

По данным издания, европейские чиновники стремятся оперативно утвердить механизм использования чрезвычайных полномочий, который позволит обойти национальные вето при продлении санкций. Такой шаг должен обеспечить стабильность позиции ЕС в мирных переговорах по войне в Украине, которые ведут США.

Дипломаты хотят как можно быстрее отделить вопрос бессрочного замораживания активов от дискуссий о предоставлении Украине большого займа, который также должен финансироваться за счет доходов от российских активов.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать 210 млрд евро российских активов для кредита Киеву объемом 90 млрд евро в течение двух лет. Для реализации этой схемы активы должны быть заблокированы бессрочно, а не каждые полгода, как сейчас, когда решение требует единодушия 27 стран.

Позиция Венгрии

Венгрия традиционно выступает против дополнительной помощи Украине и регулярно угрожает заблокировать продление санкций. В Брюсселе опасаются, что Орбан может использовать вето, особенно если администрация президента США Дональда Трампа решит односторонне ослабить санкции против России.

Чтобы избежать такого риска, Еврокомиссия предлагает задействовать статью 122 договоров ЕС, которая позволяет принимать решения квалифицированным большинством в чрезвычайных экономических ситуациях. Это фактически лишит Будапешт возможности блокировать решение по активам.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят схему использования замороженных российских активов для обеспечения "репарационного займа" Украине на саммите 18-19 декабря.