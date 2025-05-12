ЕС хочет создать спецагентство для борьбы с кремлевскими ботами и фейками

С инициативой создать новое агентство для защиты стран ЕС от российских ботов и фейков выступил шведский депутат Европарламента Томас Тобе.

В своем отчете как докладчик специального комитета Европарламента по вопросам "Европейского щита демократии", Тобе предложил организовать независимую структуру для борьбы с волной иностранных информационных манипуляций (FIMI).

Единый центр ЕС для борьбы с дезинформацией

Евродепутат предлагает создать центр, который "постепенно наберет функциональности" и будет работать вместе с соответствующим подразделением Европейской службы внешних дел.

По его словам, новое учреждение должно стать информационным центром для поддержки стран ЕС, а также европейским центром передового опыта в борьбе с дезинформацией и манипуляциями иностранных государств.

Ожидается, что эта структура сможет "действовать быстро и решительно" в ответ на текущие иностранные угрозы, в частности со стороны России.

Как отмечает Тобе в отчете, примерами для построения подобного органа могут стать французское техническое агентство Viginum, которое отслеживает иностранное цифровое вмешательство, и Шведское агентство психологической защиты. Однако в отчете не указано, где именно может располагаться агентство и за какие средства оно будет финансироваться.

Новые инструменты защиты

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обещала создать новые инструменты и структуры "для противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству в интернете".

Впрочем, в рабочей программе Еврокомиссии на 2025 год упоминается лишь общая инициатива по противодействию гибридным угрозам, в частности со стороны России. Непонятно, поддерживает ли Еврокомиссия именно создание нового агентства.