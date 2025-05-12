ЄС хоче створити спецагенцію для боротьби з кремлівськими ботами і фейками

З ініціативою створити нову агенцію для захисту країн ЄС від російських ботів і фейків виступив шведський депутат Європарламенту Томас Тобе.

У своєму звіті як доповідач спеціального комітету Європарламенту з питань "Європейського щита демократії", Тобе запропонував організувати незалежну структуру для боротьби з хвилею іноземних інформаційних маніпуляцій (FIMI).

Єдиний центр ЄС для боротьби з дезінформацією

Євродепутат пропонує створити центр, який "поступово набере функціональності" та працюватиме разом з відповідним підрозділом Європейської служби зовнішніх справ.

За його словами, нова установа має стати інформаційним центром для підтримки країн ЄС, а також європейським центром передового досвіду у боротьбі з дезінформацією і маніпуляціями іноземних держав.

Очікується, що ця структура зможе "діяти швидко та рішуче" у відповідь на поточні іноземні загрози, зокрема з боку Росії.

Як зазначає Тобе у звіті, прикладами для побудови подібного органу можуть стати французька технічна агенція Viginum, яка відстежує іноземне цифрове втручання, та Шведське агентство психологічного захисту. Однак у звіті не вказано, де саме може розташовуватись агенція та за які кошти вона фінансуватиметься.

Нові інструменти захисту

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обіцяла створити нові інструменти та структури "для протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню в інтернеті".

Утім, у робочій програмі Єврокомісії на 2025 рік згадується лише загальна ініціатива щодо протидії гібридним загрозам, зокрема з боку Росії. Незрозуміло, чи підтримує Єврокомісія саме створення нової агенції.