ЕС хочет уступок от РФ для мира: что об этом думает Зеленский

Украина ничего не знает о требованиях, которые готовит ЕС для России в рамках мирного процесса.

Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос РБК-Украина .

"Относительно требований Европейского Союза к России: то, наверное, что-то нарабатывается. Если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них есть такая твердая позиция, что, безусловно, должно быть возвращение украинских детей", - сказал он.

Президент добавил, что впервые слышит о возможности сокращения российской армии. Он отметил, что считает это суверенным правом каждого государства, но отметил, что хотел бы, "чтобы армия в России была меньше". Зеленский также заявил, что не думает, что ЕС сможет повлиять на этот вопрос.

"Относительно переговорного процесса. Я думаю, что в последнее время мы все слышим, что Европа должна иметь отдельный диалог с Россией. Я считаю, что на сегодня Россия будет использовать это, чтобы только унизить Европу", - говорится в его заявлении.

По мнению президента, должен быть разработан отдельный процесс такого диалога. Он также выразил убеждение, что США и Европа должны работать вместе с Украиной.

"Отдельно Америка с Россией общается, Европа отдельно общается - я считаю, что от этого будет выигрывать только Россия. Вместе Америка и Европа точно крепче", - подчеркнул Зеленский.