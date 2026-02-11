ЕС хочет уступок от РФ для мира: что об этом думает Зеленский
Украина ничего не знает о требованиях, которые готовит ЕС для России в рамках мирного процесса.
Об этом во время общения со СМИ заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос РБК-Украина.
"Относительно требований Европейского Союза к России: то, наверное, что-то нарабатывается. Если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них есть такая твердая позиция, что, безусловно, должно быть возвращение украинских детей", - сказал он.
Президент добавил, что впервые слышит о возможности сокращения российской армии. Он отметил, что считает это суверенным правом каждого государства, но отметил, что хотел бы, "чтобы армия в России была меньше". Зеленский также заявил, что не думает, что ЕС сможет повлиять на этот вопрос.
"Относительно переговорного процесса. Я думаю, что в последнее время мы все слышим, что Европа должна иметь отдельный диалог с Россией. Я считаю, что на сегодня Россия будет использовать это, чтобы только унизить Европу", - говорится в его заявлении.
По мнению президента, должен быть разработан отдельный процесс такого диалога. Он также выразил убеждение, что США и Европа должны работать вместе с Украиной.
"Отдельно Америка с Россией общается, Европа отдельно общается - я считаю, что от этого будет выигрывать только Россия. Вместе Америка и Европа точно крепче", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
Сегодня, 11 февраля, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые ЕС должен требовать от страны-агрессора в рамках завершения войны в Украине. Они касаются как вывезенных украинских детей, так и ограничения армии РФ.
Отметим, Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.