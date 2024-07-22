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Украина получит первые 1,4 млрд евро из активов РФ в начале августа, - Боррель

Понедельник 22 июля 2024 21:08
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Украина получит первые 1,4 млрд евро из активов РФ в начале августа, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз направит первый транш в размере 1,4 млрд евро с доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Относительно доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого перевода 1,4 млн евро, который, как ожидается, состоится в начале августа - на следующей неделе", - сказал Боррель.

Он отметил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военное оборудование для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды и вооружений в украинской промышленности.

"Таким образом мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и изнутри самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, по которому мы можем пойти", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

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Кредит для Украины на 50 млрд долларов из активов РФ

Напомним, что недавно в ЕС одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.

США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд. долларов под залог замороженных российских активов. Лидеры G7 на саммите в Италии в июне поддержали это предложение.

Ранее сообщалось, что Украина уже летом этого года может получить первые выплаты по доходам от замороженных в ЕС российских активов.

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Евросоюз Российская Федерация Жозеп Боррель
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