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ЕС готовится ввести 11 пакет санкций против РФ

Фото: ЕС готовится ввести 11 пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Европейском Союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес в интервью CNBC.

"Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один", - отметила чиновник.

Макгиннес указала, что 11 санкционный пакет будет направлен прежде всего на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

"Необходимо убедиться, что у них (у России - ред.) не будет возможностей для обхода наших санкций", - добавила еврокомиссар.

Напомним, 25 февраля Европейский Союз утвердил десятый пакет санкций против России за вторжение в Украину.

К нему присоединилась и Швейцария. Польша же осталась не довольна новыми санкциями, назвав их "слишком мягкими".

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