ЕС готовит правовые шаги для разблокирования репарационного кредита Украине, - фон дер Ляйен

Репарационный кредит для Украины

Напомним, Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.

Для того, чтобы Украина получила такой репарационный кредит, необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.

По состоянию на сейчас инициативу блокирует Бельгия, страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов России.

В то же время европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного кредита Украине.

По словам источников Politico, одним из вариантов, который набирает поддержку, является "переходный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.

Это даст больше времени для организации полноценного репарационного кредита с использованием российских активов таким образом, который устроит Бельгию, чтобы обеспечить долгосрочное решение.

При этом Украина побуждает европейских союзников принять политическое решение о выплате репарационного кредита уже в декабре.