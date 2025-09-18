RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

ЕС готовит пакет санкций, Трамп требует 100%-ных пошлин против Индии и Китая, - Bloomberg

Фото: Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Брюссель планирует одобрить 19-й пакете санкций против Москвы уже в ближайшие дни. Решение согласуют после звонка Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Евросоюз готовится представить странам-членам новый пакет санкций против России уже в пятницу 19 сентября.

После телефонного разговора с президентом США глава Еврокомиссии заявила, что  пакет будет направлен против банков, энергетики и криптовалютного сектора.

Давление со стороны США

США настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти. По мнению Вашингтона, это должно подтолкнуть Владимира Путина к переговорам с Киевом. Однако такой запрос может столкнуться с сопротивлением в европейских столицах.

По словам источников, Трамп в ходе телефонного разговора повторил свое предпочтение пошлинам, а не санкциям.

Новые меры и ограничения

G7 в ближайшие две недели планирует согласовать пакет мер против России. Среди них - санкции против крупных нефтяных компаний и схем, через которые Москва продает нефть в третьи страны.

ЕС также рассматривает ограничения против ряда компаний в Индии и Китае, которые помогают России в обходе санкций.

Энергетический фактор

Трамп неоднократно заявлял, что ЕС должен полностью отказаться от покупки российской нефти. Большинство стран уже прекратили импорт по трубопроводам и морем, но Венгрия и Словакия по-прежнему сопротивляются.

К тому же ряд стран продолжает закупать сжиженный природный газ из России. ЕС обязался полностью отказаться от российских ископаемых к 2027 году, но фон дер Ляйен хочет ускорить этот процесс.

 

 

Замороженные активы

США и ЕС также продвигают идею использования около 300 миллиардов долларов замороженных активов Центробанка России в поддержку Украины.
По данным Bloomberg, Германия поддержала этот шаг.

Ранее G7 заявляла, что активы останутся заблокированными до мирного соглашения и компенсаций за ущерб Украине.

