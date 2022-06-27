ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС готується до серйозних перебоїв з поставками газу з Росії

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 27 червня 2022 21:54
ЄС готується до серйозних перебоїв з поставками газу з Росії Фото: єврокомісар Кадрі Сімсон (europarl.europa.eu)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз готується до серйозних перебоїв з поставками газу з Російської Федерації в цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила єврокомісар Кадрі Сімсон після зустрічі міністрів енергетики країн-учасниць ЄС, необхідно скоротити споживання газу там, де це можливо, і оновити національні плани на випадок непередбачених обставин.

"З самого початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що можливі дуже серйозні перебої, і тепер це здається ймовірним. Ми зробили велику важливу роботу, щоб підготуватися до цього. Але зараз саме час активізувати її", - зазначила він.

Повідомляється, що Єврокомісія в липні представить план координації підготовки до подальших газових потрясінь, оскільки Росія припинила або скоротила поставки до 12 з 27 країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в червні російський "Газпром" майже вдвічі скоротив обсяги поставок газу в Європу.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що не вірить заявам Москви про тимчасове скорочення поставок з технічних причин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Газ
NEWS
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися