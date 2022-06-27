ЄС готується до серйозних перебоїв з поставками газу з Росії
Європейський союз готується до серйозних перебоїв з поставками газу з Російської Федерації в цьому році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявила єврокомісар Кадрі Сімсон після зустрічі міністрів енергетики країн-учасниць ЄС, необхідно скоротити споживання газу там, де це можливо, і оновити національні плани на випадок непередбачених обставин.
"З самого початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що можливі дуже серйозні перебої, і тепер це здається ймовірним. Ми зробили велику важливу роботу, щоб підготуватися до цього. Але зараз саме час активізувати її", - зазначила він.
Повідомляється, що Єврокомісія в липні представить план координації підготовки до подальших газових потрясінь, оскільки Росія припинила або скоротила поставки до 12 з 27 країн ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в червні російський "Газпром" майже вдвічі скоротив обсяги поставок газу в Європу.
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що не вірить заявам Москви про тимчасове скорочення поставок з технічних причин.
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