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ЕС готовится к серьезным перебоям с поставками газа из России

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Брюссель, Понедельник 27 июня 2022 21:54
ЕС готовится к серьезным перебоям с поставками газа из России Фото: еврокомиссар Кадри Симсон (europarl.europa.eu)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз готовится к серьезным перебоям с поставками газа из Российской Федерации в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила еврокомиссар Кадри Симсон после встречи министров энергетики стран-участниц ЕС, необходимо сократить потребление газа там, где это возможно, и обновить национальные планы на случай непредвиденных обстоятельств.

"С самого начала вторжения России в Украину мы знали, что возможны очень серьезные перебои, и теперь это кажется вероятным. Мы проделали большую важную работу, чтобы подготовиться к этому. Но сейчас самое время активизировать ее", - отметила он.

Сообщается, что Еврокомиссия в июле представит план координации подготовки к дальнейшим газовым потрясениям, поскольку Россия прекратила или сократила поставки в 12 из 27 стран ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне российский "Газпром" почти вдвое сократил объемы поставок газа в Европу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не верит заявлениям Москвы о временном сокращении поставок по техническим причинам.

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