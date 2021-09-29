ЄС може ускладнити видачу віз представникам режиму Лукашенка
Європейська комісія пропонує скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму Олександра Лукашенка. Таким чином, візи до країн ЄС для них обійдуться дорожче.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
Повідомляється, що таке рішення послідувало за спробами білоруського режиму дестабілізувати ЄС за допомогою потоку нелегалів, а також за рішенням Мінська призупинити дію угоди про реадмісію.
Пропонується скасувати спрощений візовий режим для певних категорій осіб, пов'язаних з режимом. Рішення не стосується звичайних громадян Білорусі.
Зазначимо, на сьогодні шенгенська віза коштує для білорусів 35 євро. Для громадян країн, з якими у ЄС не діє спрощений режим, візи коштують 80 євро.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС може завершити підготовку нових санкцій проти Білорусі до кінця жовтня.