ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ЄС може ускладнити видачу віз представникам режиму Лукашенка

Новость на русском →
Брюссель, Середа 29 вересня 2021 14:43
ЄС може ускладнити видачу віз представникам режиму Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Артем Горовенко

Європейська комісія пропонує скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму Олександра Лукашенка. Таким чином, візи до країн ЄС для них обійдуться дорожче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що таке рішення послідувало за спробами білоруського режиму дестабілізувати ЄС за допомогою потоку нелегалів, а також за рішенням Мінська призупинити дію угоди про реадмісію.

Пропонується скасувати спрощений візовий режим для певних категорій осіб, пов'язаних з режимом. Рішення не стосується звичайних громадян Білорусі.

Зазначимо, на сьогодні шенгенська віза коштує для білорусів 35 євро. Для громадян країн, з якими у ЄС не діє спрощений режим, візи коштують 80 євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС може завершити підготовку нових санкцій проти Білорусі до кінця жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Евросоюз Білорусь
NEWS
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ