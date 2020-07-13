ЄС готує заходи проти Китаю через Гонконг

Фото: Жозеп Борелль (flickr.com fotomaec)

Пакет заходів уточнять і втілять у життя "в найближчі дні"

Європейський союз готує відповідь Китаю на його дії щодо Гонконгу. Пакет заходів проти КНР Євросоюз має намір ввести найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters.

За словами віце-президента Єврокомісіїї та голови зовнішньополітичного відомства блоку Жозепа Борелля, таких домовленостей досягли сьогодні міністри закордонних справ блоку у Брюсселі.

"Сьогодні ми домовилися розробити скоординовану відповідь Європейського Союзу, щоб продемонструвати підтримку автономії і громадянського суспільства Гонконгу", - заявив Борелль.

Він розповів, що на зустрічі нічого конкретного не було вирішено, але міністри закордонних справ ЄС обговорили питання заборони експорту "чутливих технологій" у Гонконг.

Певно, малося на увазі будь-яке обладнання або програмне забезпечення, яке можна було б використовувати для придушення протестів у Гонконзі.

Уряди ЄС також могли б переглянути свої угоди про екстрадицію з владою Гонконгу, рекомендації щодо поїздок, збільшити стипендії для студентів Гонконгу або запропонувати гонконгівцям більше віз.

За словами чиновника, країни ЄС могли б окремо оголосити про національні кроки, але блок з 27 країн розглядав відповідь Китаю у якості пакету заходів, який необхідно уточнити та втілити в життя "у найближчі дні".

Нагадаємо, раніше Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу. Документ фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

На дії КНР Сполучені Штати відреагували новими санкціями.

Також про припинення дії договору про екстрадицію з Гонконгом оголосила Австралія.

У Євросоюзі ж пригрозили подати на Китай в Гаазький суд у разі, якщо закон про нацбезпеку буде введений в силу..