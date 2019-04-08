ЄС на рік продовжив санкції проти Ірану

Ілюстративне фото (jimmywalesfoundation.org)

Санкції були продовжені за порушення прав людини

Європейський союз на рік продовжив санкції проти Ірану, які були введені проти країни за порушення прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради Європейського союзу.

Зокрема, санкції продовжені до 13 квітня наступного року.

"Рада продовжила до 13 квітня 2020 року обмежувальні заходи, введені у відповідь на серйозні порушення прав людини в Ірані", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, обмеження стосуються 82 осіб та однієї організації. Їм заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи в ЄС заморожені. Крім того, санкції передбачають заборону на експорт до Ірану устаткування, яке може використовуватися для "внутрішніх репресій".

Нагадаємо, в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб і 14 організацій. Зокрема, США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччини, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) і Міністерству оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів США підготувало новий пакет санкцій проти Ірану в зв'язку з розробкою ядерної програми. До того американський лідер Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів стосовно Ірану.