ЕС формирует экстренные запасы на случай атак и кризисов: FT узнало, что готовит Брюссель

ЕС планирует сформировать стратегические резервы критически важных ресурсов - от редкоземельных металлов до комплектов для ремонта кабелей на фоне роста геополитического напряжения и риска атак на инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Также в этом месяце Еврокомиссия представит бюджетные предложения, которые будут предусматривать инвестиции в стратегические запасы.

Документ планируют обнародовать на следующей неделе, он еще может претерпеть изменения.

Генерал Бундесвера Карстен Бройер предупредил, что Россия может совершить нападение на страну-члена ЕС уже в ближайшие годы.

Несколько инцидентов с подводными кабелями и газопроводами в Европе заставили чиновников пересмотреть уровень защищенности критической инфраструктуры.

В ответ планируется создать новую "сеть запасов", которая будет включать продовольствие, медикаменты, ядерное топливо, постоянные магниты и другие ключевые ресурсы.

В Брюсселе обеспокоены уязвимостью ЕС к кибератакам, саботажу подводных кабелей, климатическим катастрофам и возможным военным действиям со стороны России.

Об этом говорится в проекте документа Еврокомиссии, с которым ознакомилось Financial Times.

Напомним, что Европейская комиссия предупреждала о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации.

Согласно проекту "Стратегии Союза готовности", с которым ознакомилось Politico, каждый гражданин ЕС должен быть самообеспеченным минимум на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.

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