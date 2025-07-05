ЕС формирует экстренные запасы на случай атак и кризисов: FT узнало, что готовит Брюссель
ЕС планирует сформировать стратегические резервы критически важных ресурсов - от редкоземельных металлов до комплектов для ремонта кабелей на фоне роста геополитического напряжения и риска атак на инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Об этом говорится в проекте документа Еврокомиссии, с которым ознакомилось Financial Times.
Что произошло
В Брюсселе обеспокоены уязвимостью ЕС к кибератакам, саботажу подводных кабелей, климатическим катастрофам и возможным военным действиям со стороны России.
В ответ планируется создать новую "сеть запасов", которая будет включать продовольствие, медикаменты, ядерное топливо, постоянные магниты и другие ключевые ресурсы.
Несколько инцидентов с подводными кабелями и газопроводами в Европе заставили чиновников пересмотреть уровень защищенности критической инфраструктуры.
Генерал Бундесвера Карстен Бройер предупредил, что Россия может совершить нападение на страну-члена ЕС уже в ближайшие годы.
Детали:
- Запасы будут формироваться с учетом типа кризиса и географии.
- Предприятия могут получить налоговые стимулы за участие в накоплении.
- ЕС планирует сотрудничество с НАТО по двойному использованию инфраструктуры.
- В марте гражданам посоветовали иметь запас для не менее 72 часов выживания в кризис.
Документ планируют обнародовать на следующей неделе, он еще может претерпеть изменения.
Также в этом месяце Еврокомиссия представит бюджетные предложения, которые будут предусматривать инвестиции в стратегические запасы.
Напомним, что Европейская комиссия предупреждала о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации.
Согласно проекту "Стратегии Союза готовности", с которым ознакомилось Politico, каждый гражданин ЕС должен быть самообеспеченным минимум на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.