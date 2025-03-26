ЕС призывают жителей иметь трехдневные запасы еды на случай кризиса

Еврокомиссия рекомендует всем жителям ЕС иметь запасы еды и воды минимум на 72 часа в случае кризиса. В документе отмечается, что Европа должна быть готова к войне, пандемии и стихийным бедствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Европейская комиссия предупреждает о необходимости запасов продовольствия и ресурсов на три дня в случае кризисной ситуации.

Согласно проекту "Стратегии Союза готовности", с которым ознакомилось Politico, каждый гражданин ЕС должен быть самообеспеченным минимум на 72 часа в случае чрезвычайной ситуации.

"В случае экстремальных сбоев начальный период является наиболее критическим", - отмечается в документе, который рассматривает возможные сценарии, включая военные конфликты, кибератаки, пандемии и стихийные бедствия.

Европа остается в состоянии постоянной готовности после пандемии Covid-19 и войны в Украине, отмечают авторы стратегии.

В документе говорится, что ни один из крупных кризисов последних лет не был кратковременным или изолированным, и Европа больше не может позволить себе только реагировать на вызовы, а должна их предвидеть.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Минзату представит стратегию в среду.

Документ предусматривает создание устойчивого механизма управления угрозами, независимо от их происхождения. Среди основных мероприятий - рекомендации по хранению запасов, кризисного планирования, обеспечения доступа к укрытиям и критическим ресурсам.