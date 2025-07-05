ЄС формує екстрені запаси на випадок атак та криз: FT дізналося, що готує Брюссель

ЄС планує сформувати стратегічні резерви критично важливих ресурсів - від рідкоземельних металів до комплектів для ремонту кабелів на тлі зростання геополітичної напруги та ризику атак на інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Також цього місяця Єврокомісія представить бюджетні пропозиції, які передбачатимуть інвестиції у стратегічні запаси.

Документ планують оприлюднити наступного тижня, він ще може зазнати змін.

Генерал Бундесверу Карстен Бройєр попередив, що Росія може здійснити напад на країну-члена ЄС уже найближчими роками.

Кілька інцидентів з підводними кабелями та газопроводами у Європі змусили чиновників переглянути рівень захищеності критичної інфраструктури.

У відповідь планується створити нову "мережу запасів", яка включатиме продовольство, медикаменти, ядерне паливо, постійні магніти та інші ключові ресурси.

У Брюсселі занепокоєні вразливістю ЄС до кібератак, саботажу підводних кабелів, кліматичних катастроф та можливих військових дій з боку Росії.

Про це йдеться в проєкті документа Єврокомісії, з яким ознайомилося Financial Times.

Нагадаємо, що Європейська комісія попереджала про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації.

Згідно з проектом "Стратегії Союзу готовності", з яким ознайомилося Politico, кожен громадянин ЄС має бути самозабезпеченим щонайменше на 72 години у випадку надзвичайної ситуації.

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