ЄС формує екстрені запаси на випадок атак та криз: FT дізналося, що готує Брюссель
ЄС планує сформувати стратегічні резерви критично важливих ресурсів - від рідкоземельних металів до комплектів для ремонту кабелів на тлі зростання геополітичної напруги та ризику атак на інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Про це йдеться в проєкті документа Єврокомісії, з яким ознайомилося Financial Times.
Що сталося
У Брюсселі занепокоєні вразливістю ЄС до кібератак, саботажу підводних кабелів, кліматичних катастроф та можливих військових дій з боку Росії.
У відповідь планується створити нову "мережу запасів", яка включатиме продовольство, медикаменти, ядерне паливо, постійні магніти та інші ключові ресурси.
Кілька інцидентів з підводними кабелями та газопроводами у Європі змусили чиновників переглянути рівень захищеності критичної інфраструктури.
Генерал Бундесверу Карстен Бройєр попередив, що Росія може здійснити напад на країну-члена ЄС уже найближчими роками.
Деталі:
- Запаси формуватимуться з урахуванням типу кризи й географії.
- Підприємства можуть отримати податкові стимули за участь у накопиченні.
- ЄС планує співпрацю з НАТО щодо подвійного використання інфраструктури.
- У березні громадянам порадили мати запас для щонайменше 72 годин виживання в кризу.
Документ планують оприлюднити наступного тижня, він ще може зазнати змін.
Також цього місяця Єврокомісія представить бюджетні пропозиції, які передбачатимуть інвестиції у стратегічні запаси.
Нагадаємо, що Європейська комісія попереджала про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації.
Згідно з проектом "Стратегії Союзу готовності", з яким ознайомилося Politico, кожен громадянин ЄС має бути самозабезпеченим щонайменше на 72 години у випадку надзвичайної ситуації.
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