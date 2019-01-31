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ЄС у лютому не ухвалюватиме висновків щодо Україні, - журналіст

Новини » Політика    31.01.2019 - 11:24
ЄС у лютому не ухвалюватиме висновків щодо Україні, - журналіст
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)

Журналіст розповів, що міністри закордонних справ країн ЄС не приймали жодних висновків щодо України з 2015 року

Глави міністерств закордонних справ (МЗС) країн ЄС на засіданні у лютому не ухвалюватимуть висновків щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського журналіста Рікарда Джозвяка.

"Навряд чи будуть висновки Ради щодо України, коли міністри закордонних справ ЄС обговорюватимуть країну 18 лютого. Варто сказати, що міністри закордонних справ не приймали жодних висновків щодо України з 2015 року", - написав Йозвяк.

ЄС у лютому не ухвалюватиме висновків щодо Україні, - журналістРаніше РБК-Україна, посилаючись на Reuters повідомляло, що у лютому міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять питання про введення нових санкцій проти Росії через протистояння з Україною в Азовському морі.

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову. Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.

Зазначимо, українська делегація на дебатах у ПАРЄ закликала ввести "Азовський пакет санкцій" проти Росії і громадян РФ, причетних до захоплення українських суден і моряків в Керченській протоці 25 листопада.

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