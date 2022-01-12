ЄС цього тижня напрацює єдину позицію щодо діалогу з Росією, - Боррель

Цього тижня пройде низка неформальних зустрічей міністрів оборони та закордонних справ країн-учасниць Європейського союзу. На них буде обговорюватися єдина позиція ЄС щодо безпеки в Європі та діалогу з Росією.

"Під час неформальних зустрічей міністрів закордонних справ і оборони на цьому тижні в Бресті ми будемо працювати над конкретною роллю і внеском ЄС. Нам треба прийти до чіткої позиції щодо того, чого ми хочемо досягти в цих дискусіях про архітектуру європейської безпеки, і, більш того, з чіткими діями і внесками. Для досягнення цієї мети ми, європейці, повинні об'єднатися і сформулювати свою відповідь на випадок, якщо Росія здійснить свої погрози Україні або більш широкому порядку європейської безпеки", - зазначив Боррель.

За його словами, в ЄС готуються обговорювати з Росією механізми безпеки в Європі і способи їх поліпшення. У тому числі повернення до загальних принципів архітектури безпеки, що випливають з Гельсінкської хартії, Паризької хартії, угоди між НАТО і Росією та Віденського документа ОБСЄ.

"Що стосується самих відносин між ЄС і Росією, лідери ЄС вже заявили, що будь-які подальші дії проти України спричинять реальні витрати і величезні наслідки", - додав дипломат.