ЕС придерживается осторожного подхода в вопросе замороженных активов России, - еврокомиссар

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Украина, США и другие союзники настаивают на использовании замороженных российских государственных активов на сумму около 300 млрд долларов для помощи Киеву в его защите от вторжения Москвы. Большая часть активов заморожена в Европе, и члены "Большой семерки" ЕС - Франция, Италия и Германия - опасаются финансовых и юридических последствий такого беспрецедентного шага.

Одна из идей, выдвинутая премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и получившая поддержку в США, предлагает создать компанию специального назначения, которая будет выпускать долговые обязательства от имени РФ, используя эти активы в качестве залога в случае, если Кремль откажется платить за ущерб, причиненный ей в Украине.

G7 оценивает юридическую осуществимость этого варианта. Однако он не получил одобрения со стороны ЕС.

"Мы придерживаемся очень постепенного подхода. Мы идем шаг за шагом... в данный момент мы приняли одно единственное решение", - заявил еврокомиссар, говоря о том, что ЕС намерен отделить прибыль, полученную от российских активов, с тем чтобы впоследствии конфисковать их в пользу Украины.

"В рамках G7 мы обсуждаем различные сценарии, мнения. Нам нужны общие решения и солидарность на уровне G7, но в то же время это особенно европейский вопрос, потому что активы в основном находятся здесь", - подчеркнул он.

Идея США о конфискации и передаче активов Киеву набирала обороты, учитывая блокировку Венгрией 50 млрд евро помощи ЕС для Украины, а также 60 млрд долларов военной помощи Киеву, застрявшей в Конгрессе, которая должна завершиться на этой неделе.

Но единогласное решение ЕС оказать помощь Украине на прошлой неделе и возможный выход из тупика, в котором оказались США, снимает часть давления, считает Джентилони.

"Тот факт, что мы приняли решение и, возможно, США также принимают решение о финансовой поддержке [Украины], дает нам немного больше времени, чтобы избежать поспешного решения этих вопросов", - добавил он.