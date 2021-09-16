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ЄС розгляне створення військово-консультативної та навчальної місії в Україні

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Брюссель, Четвер 16 вересня 2021 17:33
ЄС розгляне створення військово-консультативної та навчальної місії в Україні Фото: Євросоюз може розширити свою присутність в Україні (flickr com eu2017ee)
Автор: Ілона Свиридова

Посли країн-учасниць Європейського союзу 16 вересня розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні. Передбачається, що вона допоможе реформувати військову освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"ЄС розглядає різні варіанти військової консультативної та навчальної місії в Україні як доповнення до цивільної місії, яка діє там з 2014 року", - зазначив він.

Як пише "Радіо Свобода", для роботи потенційної нової місії (EUATM) буде потрібно 60 співробітників. Вони консультуватимуть Департамент освіти Міністерства оборони України та Генеральний штаб з реформи професійної військової освіти.

У документі вказані чотири можливі варіанти співпраці, один з яких є підтримка стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу. Інші варіанти мають менший масштаб і розглядаються як доповнення до діючої цивільної місії або експертна робота при представництві Євросоюзу в Києві.

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