ЄС має ввести санкції проти Росії вже зараз, - глава МЗС Латвії

Він зазначив, що в понеділок відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні глав МЗС.

"Якщо до понеділка ми не побачимо жодного поліпшення ситуації, ми маємо обговорити (питання санкцій - ред.), І ми маємо діяти серйозно і послати цей політичний сигнал", - заявив міністр.

Рінкевічс уточнив, що прийняття політичного рішення лише запустить механізм, який містить наступні юридичні кроки. Робити їх ЄС має "в тісній координації і співпраці" з США, Великобританією і Канадою, впевнений Рінкевічс.

Міністр зазначив, що Ризі необхідна більша присутність НАТО для відповіді на дефіцит безпеки, створений Росією.