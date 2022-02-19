ЄС має ввести санкції проти Росії вже зараз, - глава МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що ЄС вже зараз має почати введення санкцій щодо Росії у зв'язку з ескалацією навколо України. Направити Москві "політичний сигнал" можна буде 21 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Він зазначив, що в понеділок відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні глав МЗС.
"Якщо до понеділка ми не побачимо жодного поліпшення ситуації, ми маємо обговорити (питання санкцій - ред.), І ми маємо діяти серйозно і послати цей політичний сигнал", - заявив міністр.
Рінкевічс уточнив, що прийняття політичного рішення лише запустить механізм, який містить наступні юридичні кроки. Робити їх ЄС має "в тісній координації і співпраці" з США, Великобританією і Канадою, впевнений Рінкевічс.
Міністр зазначив, що Ризі необхідна більша присутність НАТО для відповіді на дефіцит безпеки, створений Росією.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ЄС введе санкції проти Росії у разі визнання нею "ЛДНР".
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
Крім того, ЄС готовий схвалити повний пакет санкцій проти Росії як тільки це буде потрібно.