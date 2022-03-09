В Тростянці армія РФ обстріляла територію заводу. Загинули 3 осіб, серед них підліток

Російські загарбники обстріляли з артилерії територію колишнього заводу в Тростянці Сумської області. В результаті дій ворога загинули троє осіб, серед них підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тростянецьку міську раду .

Загарбники відкрили вогонь близько 10:30 в середу, 9 березня. Артилерія обстріляла колишній завод Електробутприлад. Смертельні поранення отримали троє людей. Особистості двох із них поки встановлюються, третьою жертвою виявився неповнолітній місцевий житель 2008 року народження.

Крім того, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.