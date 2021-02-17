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ЄС домовився з Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 лютого 2021 15:08
ЄС домовився з Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Єврокомісія затвердила другий контракт з американською компанією Moderna. Він передбачає поставку в ЄС ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній заяві Єврокомісії.

За умовами контракту, Євросоюз закупить додаткові 150 млн доз COVID-вакцини цього року та зможе закупити ще 150 млн у 2022 році. Цей препарат буде розподілений між країнами-членами та потенційно може бути переданий сусідам та партнерам блоку.

Загальне "портфоліо" вакцин, які законтрактував ЄС, дозволить закупити 2,6 млрд доз. З них три препарати - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca - вже мають умовний дозвіл на використання у ЄС.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в країнах Європейського союзу першу дозу вакцини від COVID отримали майже 5% населення.

Також повідомлялося, що в Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію від COVID, але цей документ буде відрізнятися від паспорта. Сертифікат буде медичним, в ньому хочуть вказувати всі дані, пов'язані з вакцинацією.

Крім того, ЄС і Всесвітня організація охорони здоров'я допоможуть Україні з COVID-вакцинацією, виділивши на це 40 млн євро.

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