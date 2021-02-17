ЄС домовився з Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини

Єврокомісія затвердила другий контракт з американською компанією Moderna. Він передбачає поставку в ЄС ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

За умовами контракту, Євросоюз закупить додаткові 150 млн доз COVID-вакцини цього року та зможе закупити ще 150 млн у 2022 році. Цей препарат буде розподілений між країнами-членами та потенційно може бути переданий сусідам та партнерам блоку.

Загальне "портфоліо" вакцин, які законтрактував ЄС, дозволить закупити 2,6 млрд доз. З них три препарати - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca - вже мають умовний дозвіл на використання у ЄС.