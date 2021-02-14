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В ЄС хочуть ввести сертифікати вакцинації

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 13:53
В ЄС хочуть ввести сертифікати вакцинації Фото: вакцинація (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

В Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Цей документ буде відрізнятися від паспорта вакцинації.

Про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, даний документ буде медичним, і містити всі дані, пов'язані з вакцинацією.

"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Мова йде про медичний документ", - сказала Кіріакідес.

При цьому даний документ не буде надавати ніяких привілеїв, як можливість вільно подорожувати.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС вважають вакцинацію більш ефективною в боротьбі з COVID-19, ніж закриття кордонів.

Також повідомлялося, що Євросоюз спростив процедуру схвалення вакцин від COVID для препаратів, які адаптовані до мутацій коронавірусу.

При цьому віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вакцинація стане новим "безвізом".

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