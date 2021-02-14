В ЄС хочуть ввести сертифікати вакцинації
В Європейському союзі планують ввести сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Цей документ буде відрізнятися від паспорта вакцинації.
Про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.
За її словами, даний документ буде медичним, і містити всі дані, пов'язані з вакцинацією.
"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Мова йде про медичний документ", - сказала Кіріакідес.
При цьому даний документ не буде надавати ніяких привілеїв, як можливість вільно подорожувати.
Раніше РБК-Україна писало, що в ЄС вважають вакцинацію більш ефективною в боротьбі з COVID-19, ніж закриття кордонів.
Також повідомлялося, що Євросоюз спростив процедуру схвалення вакцин від COVID для препаратів, які адаптовані до мутацій коронавірусу.
При цьому віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вакцинація стане новим "безвізом".