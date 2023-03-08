Европейский суд отменил санкции против матери Пригожина
Суд Евросоюза удовлетворил иск об отмене санкций против матери основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского суда.
Ранее же ЕС внес мать основателя ЧВК в санкционный список, заявив, что деловые связи с сыном делают ее соучастницей агрессии России против Украины.
"Суд отменяет ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины", - говорится в судебном решении.
Отмечается, что при введении санкций, несмотря на то, что Пригожин ответственен за незаконные действия в Украине, предоставленных в отношении его матери доказательств недостаточно.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЕС недавно ввел санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера" . В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.
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