ЕС ввел санкции против "вагнеровцев", причастных к захвату Соледара
Сегодня, 25 февраля, ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз совета Европейского союза.
Сегодня Совет ЕС решил ввести дополнительные ограничительные меры против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера", учитывая международное измерение и серьезность деятельности группы, а также ее дестабилизирующее влияние на страны, где она действует.
"Деятельность ЧВК "Вагнера" является угрозой для людей в странах, где они работают, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права. Мы везде отстаиваем права человека", - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В частности, ЕС решил включить в список 11 человек и 7 организаций. В частности:
- восемь лиц и семь юридических лиц, ответственных или причастных к серьезным нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане;
- одно лицо под режимом санкций в Мали, ответственное за действия угрожающие миру, безопасности или стабильности Мали;
- два человека также были включены в список за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В перечисленные лица входят два командира сил ЧВК "Вагнера", принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине в январе 2023 года,
Все перечисленные сегодня подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запретил предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, запрещающий им въезд или транзит через территорию ЕС.
Напомним, на днях в Норвегии за пьяную драку арестовали экс-командира "вагнеровцев".
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