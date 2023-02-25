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ЕС ввел санкции против "вагнеровцев", причастных к захвату Соледара

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Брюссель, Суббота 25 февраля 2023 21:34
ЕС ввел санкции против "вагнеровцев", причастных к захвату Соледара Фото: ЕС ввел санкции против "вагнеровцев" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 февраля, ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз совета Европейского союза.

Сегодня Совет ЕС решил ввести дополнительные ограничительные меры против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера", учитывая международное измерение и серьезность деятельности группы, а также ее дестабилизирующее влияние на страны, где она действует.

"Деятельность ЧВК "Вагнера" ​​является угрозой для людей в странах, где они работают, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права. Мы везде отстаиваем права человека", - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В частности, ЕС решил включить в список 11 человек и 7 организаций. В частности:

  • восемь лиц и семь юридических лиц, ответственных или причастных к серьезным нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане;
  • одно лицо под режимом санкций в Мали, ответственное за действия угрожающие миру, безопасности или стабильности Мали;
  • два человека также были включены в список за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В перечисленные лица входят два командира сил ЧВК "Вагнера", принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине в январе 2023 года,

Все перечисленные сегодня подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запретил предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, запрещающий им въезд или транзит через территорию ЕС.

Напомним, на днях в Норвегии за пьяную драку арестовали экс-командира "вагнеровцев".

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