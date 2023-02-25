ЕС ввел санкции против "вагнеровцев", причастных к захвату Соледара

Сегодня, 25 февраля, ЕС ввел новые санкции против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера". В частности, против бойцов, принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз совета Европейского союза.

Сегодня Совет ЕС решил ввести дополнительные ограничительные меры против лиц и организаций, связанных с ЧВК "Вагнера", учитывая международное измерение и серьезность деятельности группы, а также ее дестабилизирующее влияние на страны, где она действует.

"Деятельность ЧВК "Вагнера" ​​является угрозой для людей в странах, где они работают, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права. Мы везде отстаиваем права человека", - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В частности, ЕС решил включить в список 11 человек и 7 организаций. В частности:

восемь лиц и семь юридических лиц, ответственных или причастных к серьезным нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане;

одно лицо под режимом санкций в Мали, ответственное за действия угрожающие миру, безопасности или стабильности Мали;

два человека также были включены в список за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В перечисленные лица входят два командира сил ЧВК "Вагнера", принимавших активное участие в захвате города Соледар в Украине в январе 2023 года,