В ЄС кількість біженців з "безвізових" країн досягло піку

На громадян з країн з "безвізом" в січні 2019 припадає 24% від загальної кількості заявок на отримання притулку

Количество заявок на получение убежища от граждан стран с безвизовым режимом поездок в ЕС достигло 13 тыс. 646, что является рекордным показателем с лета 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие данные, опубликованные на сайте Европейского офиса по предоставлению убежища.

Как сообщатся, на граждан из стран с безвизовым режимом поездок в ЕС в январе 2019 года приходится 24% от общего количества заявок на получение убежища в странах Евросоюза.

Значительное количество таких заявок поступило от граждан Албании, Молдовы и Грузии.

"В этой группе наибольшее количество приходится на венесуэльцев, при этом наибольшее увеличение наблюдается в представлениях от трех стран Латинской Америки - Венесуэлы, Колумбии и Никарагуа", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается существенный рост количества заявлений на получение убежища от граждан стран, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.

Отметим, согласно данным ООН, Венесуэлу с 2015 года покинули 2,7 миллиона человек, общее число мигрантов из этой страны составляет на сегодняшний день 3,4 миллиона человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европейского союза о необходимости пересмотра Шенгенской зоны.