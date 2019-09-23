В ЄС чотири країни домовилися щодо розподілу врятованих біженців

Німеччина, Італія, Мальта і Франція домовилися щодо розподілу врятованих в морі біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що вироблений на Мальті документ буде представлений в якості основи для можливого більш широкої угоди з розподілу біженців на наступній зустрічі глав МВС країн-членів ЄС.

"Міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Майкл Фарруджа, він та його колеги з трьох країн пропрацювали загальний документ, який буде представлений в якості основи для можливого більш широкого угоди на наступній зустрічі міністрів країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наступна зустріч планується 8 жовтня.

За словами глави МВС Фінляндії Марії Охисало, чия країна головує в ЄС, угода "обмежена у часі" і стосується тільки мігрантів, врятованих на море. Комісар ЄС з міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос вже закликав всіх членів Євросоюзу підтримати пропонований механізм перерозподілу.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців у Європейському Союзі (ЄС).

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