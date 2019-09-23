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У Греції затримали сирійців, які видавали себе за спортсменів з України

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 09:40
У Греції затримали сирійців, які видавали себе за спортсменів з України
Фото: сирійські мігранти (news.gr)

Мігранти використовували вкрадені і втрачені українські паспорти

Поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, мігранти були затримали в аеропорту Афін у неділю, 22 вересня, після того, як поліція встановила, що українські паспорти, які вони представили, були занесені в базу як вкрадені або загублені.

"Чоловіки були одягнені в однакову спортивну форму і мали однакові спортивні сумки. Крім того, у них були дві волейбольні м'ячі", - повідомила поліція.

Після допиту поліція встановила, що чоловіки насправді не є волейбольною командою.

Їх затримали і відправили у слідчий магістрат, де їм буде пред'явлено звинувачення в спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

Поліція заявила, що чоловіки планували потрапити в іншу країну ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців в Європейському союзі.

Крім того, в Польщі було затримано громадянина України, якого підозрюють у нелегальне перевезення мігрантів з Франції у Великобританії. Українця затримали на кордоні в Підкарпатському воєводстві. Європейський ордер на арешт 34-річного жителя України видали французькі влади.

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