ЄС не вводитиме санкції проти російського газу та нафти, - Орбан

"Найважливіше для нас питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії.

За його словами, ЄС не може піти на більше, оскільки багато країн імпортують газ і нафту з Росії, у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго, як це зробили США.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що санкцій проти РФ сьогодні недостатньо, аби вона припинила війну.

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