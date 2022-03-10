Боррель заявив, що у ЄС закінчується санкційний ліміт щодо Росії

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії. За його словами, це вжиті заходи вплинули на російську економіку.

Боррель нагадав, що ЄС вже ввів пакет санкцій проти Росії після її вторгнення на територію України. Останній з них був оголошений в середу.

"Ці санкції "погано" впливають на російську економіку", - заявив дипломат.

Він додав, що ЄС не може піти на більше, оскільки багато країн імпортують газ і нафту з Росії, у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго, як це зробили США.