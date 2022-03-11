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ЄС не вводитиме санкції проти російського газу та нафти, - Орбан

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Будапешт, П'ятниця 11 березня 2022 08:30
ЄС не вводитиме санкції проти російського газу та нафти, - Орбан Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не запроваджуватиме санкції проти російського газу. Це стосується й нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Devdiscourse.

"Найважливіше для нас питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.

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