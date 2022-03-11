ЄС не вводитиме санкції проти російського газу та нафти, - Орбан
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не запроваджуватиме санкції проти російського газу. Це стосується й нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Devdiscourse.
"Найважливіше для нас питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.
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